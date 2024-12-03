فاجعة كوبري الزلط.. مصرع طالب في حادث مروع ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طالب مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، أمام كوبري الزلط بدائرة مركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "خالد.م.م"، 17 عامًا، طالب.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.