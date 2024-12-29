تأجيل الامتحانات بجميع المعاهد الأزهرية في الإسكندرية غدًا

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، تعطيل الامتحانات غدًا الاثنين، في جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية للطلاب والمعلمين، والحالات المستثناة طبقًا لقرار محافظ الإسكندرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح بيان عاجل صادر عن المنطقة الأزهرية بالإسكندرية أنه سيتم تأجيل الامتحانات المقرر عقدها غدًا الاثنين، إلى اليوم اللاحق لآخر يوم من الامتحانات حسب الجدول المعلن لكل مرحلة؛ فيما تقرر عقد امتحان المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

ودعت منطقة الإسكندرية الأزهرية جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور متابعة الصفحة الرسمية للمنطقة للاطلاع على أي تحديثات جديدة.

وكان أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تعطيل الدراسة غدا الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ توجيهات بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا على أن يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، يأتي القرار في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تجدد هطول الأمطار على كافة أنحاء الإسكندرية، اليوم الأحد، وسط استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد توقف دام 24 ساعة تزامنًا مع نوة "عيد الميلاد".

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع، لضمان استمرار حركة المرور.

وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.