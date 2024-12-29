3 إصابات في تسرب غاز ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيبت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بحالات اختناق وإغماء، نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل منزلهم في إحدى القرى التابعة لمركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي التخصصي، يفيد بوصول "أحمد. م. ع"، 35 عامًا، وزوجته "منى. س. أ"، 25 عامًا، ونجلهما "عمرو"، 5 أعوام، مصابين بحالات اختناق وضيق في التنفس نتيجة تسرب غاز داخل منزل الأسرة في إحدى قرى مركز الواسطى.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.