80 مسجداً بالمنيا في حلة جديدة خلال عام 2024.. تعرف التكلفة

المنيا-جمال محمد:

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الأوقاف حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024، والتي شملت مجالات متعددة أبرزها عمارة المساجد، وخدمة القرآن الكريم، والدعوة، والبر وخدمة المجتمع.

وأشار المحافظ، إلى أن العام شهد افتتاح 100 مسجد داخل المحافظة، منها 80 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 7 مليارات و138 مليون جنيه، إلى جانب ترميم 20 مسجدًا آخر بتكلفة 2 مليون و732 ألفًا و765.5 جنيه، مع فرش جميع المساجد بالكامل.

كما وزعت المديرية خلال العام 8 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وسددت 4765 قسطًا من القروض بقيمة إجمالية 1,528,770 جنيهًا، و70 قرضًا واردًا من الوزارة بقيمة 484,500 جنيه، وتم فحص 399 شكوى واردة من المواطنين والرد عليها.

وفي مجال الدعوة والإرشاد الديني، نفذت المديرية البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 57,024 طفلًا، وعقدت 750 ندوة بالمدارس، و4 ندوات حول الصحة الإنجابية، و5232 مجلس ذكر، و5040 درسًا منهجيًا للواعظات.

كما شملت الجهود 864 درسًا منهجيًا للأئمة، وتنفيذ 2160 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت، إلى جانب تنظيم 48 قافلة دعوية للقرى المستهدفة و5 لقاءات مع الأطفال.

وفي مجال خدمة القرآن الكريم، عقدت المديرية 7104 مقرأة قرآنية و2040 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمكاتب التحفيظ بالمكافأة، و1056 مكتبًا على درجة، بالإضافة إلى 192 حلقة تحفيظ عن بُعد.

أما في مجال التدريب، تم تنفيذ 36 دورة تدريبية شملت موضوعات مثل ترشيد استهلاك المياه، فقه الصيام، اللغة العربية، الإرشاد النفسي، ومخاطر الإلحاد والإرهاب، بمشاركة 1345 متدربًا، كما تعاونت المديرية مع جهات عدة مثل جامعة المنيا، الديوان العام، ومعسكر أبو بكر الصديق لتعزيز قدرات الأئمة والعمال الجدد.