بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق بمركز أبنوب

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مشروع موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق وسوق حضري بمركز أبنوب.

المشروع، الذي نفذ على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه، يأتي ضمن مبادرة "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)"، التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ومحافظة أسيوط.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، والمهندس مينا مقبل، خبير هندسي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة.

بعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، تفقد المحافظ الموقف والسوق واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، حول المشروع الذي يضم موقف سيارات من طابقين يستوعب 48 سيارة ميكروباص، غرفة تحكم ومراقبة لتشغيل 53 كاميرا مراقبة، ودورات مياه ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية ونظام إطفاء حرائق آلي. يشمل المشروع أيضا سوق حضري في الطابق الأرضي يضم 38 باكية للباعة الجائلين ومرافق خدمية للزوار، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بعمل مصاطب ومظلات بتكلفة 23 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الموقف متعدد الطوابق والسوق الحضري يهدفان إلى دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الاقتصادي مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن برنامج "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان والحد من الهجرة غير الشرعية.