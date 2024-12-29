بعد إصابة 15 شخصا.. حملة لمكافحة الكلاب الضالة في شوارع البحيرة

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، حملة مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة عقب إصابة عدد من المواطنين نتيجة تعرضهم للعقر.

جرى تنفيذ الحملة من خلال إطلاق أعيرة خرطوش عليها، ودفنها بعد ذلك في المدافن الصحية المخصصة، إذ أسفرت الحملة عن إعدام 14 كلب ضال وما زال العمل مستمر في الحملة.

كان كلب ضال أثار حالة من الذعر بين أهالي مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد مهاجمته للمارة وتسببه في عقر عدد منهم بينهم أطفال.

وقال محمد عبد الواحد أحد أهالي المدينة، إن الكلب تسبب في إصابة نحو 15 شخصًا جرى تحويل عددا منهم إلى مستشفى الحميات بدمنهور لتلقي المصل اللازم.

وأصدرت الإدارة الصحية بحوش عيسى تنبيها على جميع الحالات المصابة بعقر كلب بالتأكد من عدم وجود عضات أو خدوش غير ظاهره لم يتم التعامل معها وتطهيرها بالمستشفى، لافتة إلى أنه في حالة وجود عضات أو خدوش لم تكن ظاهرة يجب العودة لىمستشفى لتطهيرها والتعامل معها، كما نبهت بتغيير الملابس وغسلها بالمطهرات اللازمة.

كان "مصراوي" ألقى الضوء على مشكلة انتشار الكلاب الضالة وخطورتها بالبحيرة، أكثر من مرة، كان آخرها تحقيقًا نشر في 9 أكتوبر الماضي.

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