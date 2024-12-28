بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 50%

أسيوط ـ محمود عجمي:



افتتح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، في إطار جهود توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، وتخفيف أعباء المعيشة.



حضر الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور يحيى أبو رحمة، مدير إدارة الأزمات ومركز السيطرة بالمحافظة، وعدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية.



وأوضح المحافظ أن السوق يضم 130 باكية وأكثر من 150 عارضًا لبيع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والسلع المنزلية، مما يوفر للمواطنين خيارات متنوعة بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% و50%. ودعا المواطنين لزيارة السوق للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهلهم.



كما تفقد المحافظ أماكن العرض والخدمات العامة، مشيدًا بمستوى التجهيزات والتنظيم. وأكد أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية، وتوفير مناطق عرض مخصصة للبائعين، وتنظيم ممرات تسهل حركة المواطنين داخل السوق، مع التأكيد على توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان.



وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان نجاح السوق في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن السوق سيستضيف عددًا من الأنشطة الثقافية والترويجية والخدمات المجتمعية كجزء من المبادرة.







