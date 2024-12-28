بالصور- حريق مروع لسيارة نقل محملة بمواد دهانات وبويات في الشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل بطريق قرية الشهداء بنطاق مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى اشتعال سيارة نقل محملة بمواد الدهانات والبويات تمر بطريق قرية الشهداء بنطاق مركز أبو كبير ما سبب اشتعال الأشجار في محيط الحريق.

انتقلت قوات أمنية من مركز شرطة أبو كبير، ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون خسائر بشرية.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإطفاء النيران المشتعلة.

وقال شهود عيان إن السيارة كانت محملة بمواد بترولية "دهانات بويات" كانت في طريقها إلى قرية الرحمانية بمركز أبو كبير، واشتعلت أثناء سيرها على الطريق.