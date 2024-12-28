أغرقت الشوارع.. أجهزة مصيف بلطيم تتعامل مع مياه الأمطار

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم السبت، إجراء أعمال كسح مياه الأمطار تحت إشراف هيثم عطية، رئيس المدينة.

يأتي ذلك وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ كفرالشيخ، كلف ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول.

يذكر أن مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعرضت إلى موجة من الطقس السئ ما بين رياح مصاحبة بموجة صقيع، وأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.