قطع المرافق عن المخالفين.. محافظ الشرقية يحذر المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الشرقية - ياسمين عزت:



قطعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بقيادة المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم، المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

أسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 630 متر مباني و5 حالات تعدي بمساحة 9 أفدنة وقيراط بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.