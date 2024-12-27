العثور على جثة طافية في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، جثة مريض نفسي طافية في ترعة، ونفى شقيقه الشبهة الجنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود غريق في ترعة دائرة المركز.

تم انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "منصور. ا" 36 عامًا ويقيم دائرة مركز شرطة العسيرات، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام، وأفاد شقيقه "عادل" 38 عامًا حاصل على ليسانس أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، ورجح أنه أثناء سيره على حافة الترعة المشار إليها اختل توازنه وسقط بها ما أدى إلى وفاته غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.