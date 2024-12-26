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محافظ المنيا يؤكد الالتزام بتحسين حياة المواطنين في مجلس المحافظين

07:45 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    اللواء عماد كدواني خلال الاجتماع
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    اللواء عماد كدواني خلال الاجتماع
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المنيا - جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، في الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية والملفات الخدمية والتنموية. ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التوسع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتشمل يومين بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة الحكومة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تستهدف تحسين الخصائص السكانية والاقتصادية. سيتم تطبيق الخطة اعتباراً من أول يناير ولمدة 6 أشهر في 16 منطقة تستهدف أكثر من 750 ألف نسمة بمحافظات الوجه القبلي والبحري، من بينها مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وعرضت الدكتورة منال عوض فرصاً استثمارية سياحية تشمل 186 قطعة أرض صالحة لإقامة مشروعات سياحية في 20 محافظة، إلى جانب جهود تحسين 123 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء عماد كدواني التزام محافظة المنيا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المبادرات القومية.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مجلس المحافظين الدكتور مصطفى مدبولي
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