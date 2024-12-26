الإسماعيلية تغلق وتشمع 12 منشأة وترفع الإشغالات في حملة لمكافحة التعديات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت محافظة الإسماعيلية حملة كبرى لإزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

في الحملة التي انطلقت في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر 2024، تم غلق وتشميع 12 منشأة مخالفة في حي ثالث بالإسماعيلية، شملت 10 محال تجارية في منطقتي الزهور وحول حديقة الخالدين والمسرح الروماني لعدم ترخيصها ومرور مهلة تقنين الأوضاع. كما تم غلق وتشميع مغسلتين غير مرخصتين بمحيط قسم ثالث المدينة.

وشملت الحملة أيضًا إزالة مخالفات بناء، مثل وقف تحويل شقة من سكني إلى تجاري في المنطقة السابعة، إزالة تعديات على الأرصفة، وهدم بوابة مخالفة وجدار في سطح عقار بالدور الثامن بمنطقة الدوحة.

وفي إطار رفع الإشغالات، تم إزالة الحواجز والأعشاش في الطريق الدائري ومحيط ميدان الفلسطيني، والتحفظ على 50 كرسيًا وشمسيتين، بالإضافة إلى عربة كارو.

من جانبه، أكد اللواء أكرم جلال على أهمية التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع أي تعدٍ جديد عليها، خاصة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تعتبر الموجة 24 جزءًا من جهود الدولة المستمرة لإزالة التعديات، التي تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى في 1 نوفمبر، والثانية في 29 نوفمبر، وتستمر المرحلة الثالثة حتى 27 ديسمبر 2024.