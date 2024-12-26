طفلان يستوقفان موكب وزيري التعليم والعمل في قنا.. ماذا حدث؟

قنا- عبدالرحمن القرشي :

استوقف طفلان من أبناء قرية البراهمة التابعة لمركز قفط محافظة قنا، موكب وزيري التربية والتعليم والعمل، أثناء عودتهما من مدرسة القرية خلال زيارة الوزيرين للمحافظة.

وتوقف الوزيران محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ومحمد جبران، وزير العمل، للتحدث مع الطفلين، حيث سادت أجواء من البهجة والفرحة بين الحاضرين.

وقام أحد الطفلين بمصافحة وزير التربية والتعليم، معبّرًا عن امتنانه لمنظومة العمل الجديدة داخل المدارس، وموجهًا التحية والثناء على جهوده، خاصة خلال زيارته لمدارس قرية البراهمة.

وجاء ذلك أثناء توقف موكب الوزير أمام مزلقان السكة الحديد لزيارة مدرسة البراهمة الابتدائية المشتركة.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من المدارس بمحافظة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجاتها، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.