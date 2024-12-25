محافظ الإسكندرية: رصف 45 شارعًا في حي وسط خلال 2024 (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الانتهاء من رصف 45 شارعًا رئيسيًا بحي وسط، خلال العام الجاري، استجابة لمطالب المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشوارع التي جرى الانتهاء منها هي (الشهيد صبحي إبراهيم، تانيس، حداد، طيبة، المنشا، طريق القباري السريع، الإسكندر الأكبر، مدخل نادي الصيد الطريق الزراعي، سوتر، شامبليون).

وأكد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين.