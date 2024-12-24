موسيقى وأضواء وهدايا.. انطلاق كرنفال موكب "الملوك الثلاثة" بسهو سكوير شرم الشيخ (صور)

شرم الشيخ – رضا السيد:

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات "موكب الثلاث ملوك" في قطاع سهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، والتي تعد واحدة من أبرز العروض التي يقبل السائحون على متابعتها كل عام خلال احتفالات الكريسماس. يتضمن الموكب مشهد الملوك الثلاثة وهم على الجمال يتجولون في أنحاء القطاع برفقة "بابا نويل" الذي يقوم بتوزيع الهدايا على السائحين في أجواء كرنفالية مبهجة.

وأوضح رامي رزق الله، مسئول قطاع سهو سكوير، أن هذه الاحتفالية تمثل مشهدًا واقعيًا لرحلة السيد المسيح، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم. وأضاف أن هذه الفعالية تتميز بالأجواء الكرنفالية المناسبة لجميع الأعمار، مما يجعلها واحدة من أبرز معالم الاحتفالات في شرم الشيخ.

وأضاف مدير القطاع أن ثلاثة أشخاص يرتدون أزياء ملوك من عصور مختلفة، ويركبون الجمال وهم يحملون هدايا للسيد المسيح في صناديق؛ الأول يحتوي على الهدايا، والثاني على اللبان، والثالث يحتوي على المر. وأشار إلى أن هذه الشخصيات مرتبطة بالروايات التقليدية المتعلقة بعيد الميلاد، وتعد جزءًا هامًا من التقاليد المسيحية.

وأكد أن الموكب لا يكتمل إلا بموسيقى عيد الميلاد الصاخبة، بالإضافة إلى الزينة والأضواء والمفرقعات، حيث يقوم الملوك وبابا نويل بتوزيع الهدايا على الأطفال.

كما أوضح أن أحد الملوك يرتدي زيًا باللون الأصفر ويُعرف في الروايات باسم "ملكيور" من بلاد فارس، ويحمل صندوق الهدايا الذي يعبر عن مكانة المسيح. أما الملك الثاني يرتدي الزي الأحمر ويُطلق عليه "كاسبار" من الهند، ويحمل صندوق اللبان الذي يرمز إلى ألوهية الطفل (وفق المعتقد المسيحي)، بينما يرتدي الملك الثالث الزي الأبيض المزخرف بالذهب ويُسمى "بلطاسر" من الجزيرة العربية، ويقدم في صندوقه المر الذي يرمز إلى معاناة السيد المسيح.