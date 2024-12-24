شاب يحرق سيدة لرفضها الزواج منه في المنيا.. والمحكمة تعاقبه

المنيا- جمال محمد:

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، أوراق شاب إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، بتهمة قتل سيدة حرقا بعد أن ألقى عليها البنزين لرفضها الزواج منه.

وعقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي، وشريف محمود، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، ومحمد جمعة، للحكم في القضية التي حملت رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب المنيا.

ويواجه في القضية المتهم "علي . ف" 38 سنة، عامل، تهمة القتل لسيدة تدعى "عصمت .ا" 27 سنة، بعد أن ألقى عليها البنزين وأشعل فيها النيران يوم 27 ديسمبر 2023 ، لرفضها الزواج منه .

وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المتهم، كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل السيدة، وأعد البنزين خصيصا لارتكاب الواقعة، وأشعل فيها النيران.