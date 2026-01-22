حول منزله لمقبرة.. ضبط عامل نبش جثمان والده بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عاملًا بتهمة نبش القبور واستخراج جثمان والده لنقله إلى مدفن شيده حديثًا داخل حوش منزله بقرية الأشراف القبلية بمركز قنا.

بلاغ عاجل

جاء التحرك الأمني عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق وجود مقبرة مشيدة داخل منزل مأهول بالسكان بمنطقة "الخربة"، ما أثار حالة من الدهشة والاستياء بين الأهالي ودفع الشرطة للفحص الفوري لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات مكثفة

كشفت التحريات أن المتهم خصص مقبرة لأسرته داخل المنزل الذي يقيم فيه رفقة عائلته، حيث نقل جثمان والده من مدفنه الأصلي إلى القبر المستحدث، بينما تكثف المباحث جهودها حالياً للتأكد من صحة نقل جثمان والدته إلى الموقع ذاته من عدمه.

وقد حرر محضر بالواقعة لإخطار الجهات المختصة التي كلفت المباحث باستكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية.