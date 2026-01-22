إعلان

صور.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه

كتب : محمد نصار

06:37 م 22/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (1)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (3)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (2)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (6)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (4)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (7)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (8)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (9)
  • عرض 10 صورة
    ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل ميناء دمياط، سفينة الصب الجاف (ZHI DA 88) التي ترفع علم بنما قادمة من الصين وعلى متنها حمولة تقدر بنحو 138 ألفًا و200 طن، من السلاج، ليسجل الميناء بذلك أكبر حمولة بضائع عامة يتم استقبالها منذ افتتاحه.

ويبلغ طول السفينة 289 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 15,5 مترًا، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن ذات الحمولات القياسية، في ضوء أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية للميناء.

من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن هذا الحدث يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة والتي تستهدف تعظيم القدرة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مكانته كميناء محوري على خريطة النقل البحري والتجارة الدولية ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية التي أرسى دعائمها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضمن رؤية القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

هذا وقد تم استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات ذات الصلة، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة ودقة بأمان تام ثم البدء في عملية التفريغ بواسطة أحدث المعدات.

ويعكس استقبال هذه الحمولة غير المسبوقة الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية، كما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم سلاسل الإمداد والتوريد ويعزز من تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء دمياط أكبر حمولة بضائع سفينة الصب الجاف ZHI DA 88

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا
حوادث وقضايا

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
مدارس

بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
رياضة عربية وعالمية

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
النيران تلتهم عقارا بحدائق القبة ورجال الإطفاء يسابقون الزمن
حوادث وقضايا

النيران تلتهم عقارا بحدائق القبة ورجال الإطفاء يسابقون الزمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك