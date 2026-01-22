إعلان

الإطار انفجر.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

04:59 م 22/01/2026

انفجار الاطار تسبب في انقلاب السيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "السويس- الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق الإسعاف، تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة أجرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ووجه مدير الاسعاف 7 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين بعد تقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة، بأن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي ما تسبب في انحراف عجلة القيادة في يد السائق خلال استخدام المكابح.

وقال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ في المجمع استقبل المصابين في الحادث، واصابتهم من الدرجة الثانية، وتراوحت بين كسور في الأطراف وكدمات وسحجات، وعقب توقيع الكشف وتشخيص الإصابات جرى نقلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة أجرة بالسويس إصابة 10 أشخاص في حادث حادث انقلاب ميكروباص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل
زووم

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لبسمة بوسيل أثارت الجدل

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شئون عربية و دولية

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك