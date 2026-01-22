الإطار انفجر.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "السويس- الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق الإسعاف، تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة أجرة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ووجه مدير الاسعاف 7 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين بعد تقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة، بأن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي ما تسبب في انحراف عجلة القيادة في يد السائق خلال استخدام المكابح.

وقال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ في المجمع استقبل المصابين في الحادث، واصابتهم من الدرجة الثانية، وتراوحت بين كسور في الأطراف وكدمات وسحجات، وعقب توقيع الكشف وتشخيص الإصابات جرى نقلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.