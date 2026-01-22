برلماني: لقاء الرئيس السيسي وترامب يحمل دلالات سياسية تعكس مكانة مصر

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي.

وأشار، "زين الدين"، في بيان اليوم، إلى أن اللقاء يحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، ويعكس قوة ومكانة الدولة المصرية في معادلة الاستقرار العالمي والإقليمي.

وأكد أن حرص الإدارة الأمريكية على التنسيق مع مصر في ملفات شائكة كقطاع غزة والسودان ولبنان هو اعتراف صريح بالدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، القائمة على الندية والمصالح المشتركة، وهو ما تجلّى في التطلع لعقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

وأشاد وكيل اللجنة، بنجاح القيادة السياسية في إبقاء قضية "مياه النيل" على رأس أولويات الأجندة الدولية، مشيرًا إلى أن تثمين الرئيس السيسي لاهتمام الرئيس ترامب بهذا الملف يؤكد أن مصر لن تفرط في حقوقها الوجودية، وأنها تمتلك القدرة على حشد الدعم الدولي لرؤيتها العادلة القائمة على قواعد القانون الدولي وتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل.

وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي لمبادرة "مجلس السلام" التي طرحها الرئيس ترامب، بالتوازي مع الجهود المصرية لإنفاذ الاتفاق في قطاع غزة ودعم "اللجنة الوطنية الفلسطينية"، يبرهن على أن مصر هي القوة الوحيدة القادرة على تحويل الرؤى السياسية إلى واقع ملموس يحمي دماء الشعوب ويبدأ مرحلة الإعمار والتعافي.

