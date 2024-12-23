آخر أيام الفيضة الصغرى.. تجدد هطول الأمطار على الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار على أنحاء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع آخر أيام نوة "الفيضة الصغرى".

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالأجهزة التنفيذية والأحياء والصرف الصحي، وذلك للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وقرر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.

وأشار نافع، إلى نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء الإسكندرية مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

كانت أمطار وعواصف نوة الفيضة الصغرى تسببت يوم الخميس الماضي في وقوع 3 حوادث طرق مروعة بين 7 سيارات وانهيار شرفتي عقارين، ما خلف نحو 33 مصابًا.

وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.