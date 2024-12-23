"بنخاف نمشي في الشارع".. أهالى عباس فريد بأسوان يطالبون بإزالة 3 منازل آيلة للسقوط

أسوان – إيهاب عمران:

حالة من القلق والخوف يعيشها أهالي وسكان شارع إبراهيم حمدو المتفرع من شارع عباس فريد وسط مدينة أسوان، بسبب وجود عدد من المنازل المهجورة والتي تعرض بعضها لانهيارات جزئية، مما يجعلهم يخشون على أنفسهم وأولادهم من المرور بالشارع، خوفا من إنهيار باقى المنازل عليهم.

"فؤاد محمد"، أحد السكان، قال: "أصحاب هذه المنازل توفوا وأولادهم هجروها، ومنهم من سافر خارج أسوان، وكل يوم نتعرض لموت محقق بعد تساقط أجزاء من هذه المنازل، وحاولنا التواصل مع ورثة هذه المنازل ومش عارفين فقمنا بإبلاغ الحي".

وأضاف محمد يوسف،: "أن موظفى الحى جاؤوا منذ شهرين وعاينوا المنازل وأقروا بخطورة الوضع، وأنه لابد من إزالة هذه المنازل، ولكنهم للأسف لم يتخذوا أى خطوات للإزالة، لذلك نطالب محافظ أسوان بأن يأتي بنفسه ليرى المأساة التى نعيشها على الطبيعة، ويتخذ قرارا قبل وقوع كارثة أكبر".

وأكمل علاء عبد الفتاح، أحد السكان أن الأسبوع الماضى سقط جدار من المنزل المجاور لمنزلي على سيارة كارو كانت فى الشارع ومات الحمار فورا، وتحطمت السيارة وأصيب صاحبها بكسر فى الذراع.

وأوضحت هناء رجب، أنها ساكنة فى هذا المنزل منذ 25 سنة، وأن البيوت التى تعرضت للانهيار تركها السكان منذ 10 سنوات، وتساءلت: "لماذا ينتظر المسؤولين لإزالتها؟ هل ننتظر وقوع كارثة وخاصة ان هذا الشارع حيوي وبه عدد كبير من السكان وتلاميذ المدارس، نناشد محافظ أسوان سرعة التدخل وإنقاذ حياة الأبرياء".