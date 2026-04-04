تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والدواجن والأسماك والمطاعم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى.

وقال الدكتور جمعة مكى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء خلال الفترة الحالية خاصة مع قرب الاحتفالات بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد ، مع إستمرار الحملات المكثفة على الأسواق ومحال الجزارة والدواجن والأسماك ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون ، فضلاً عن تكثيف التوعية والارشاد البيطري داخل المدارس والمجتمع .

مجهودات مديرية الطب البيطري

وأوضح جمعة مكى أنه فى مجال التفتيش على اللحوم فقد تم تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة زمنية لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم والمنتجات الغذائية حيث أسفرت الحملات بمدينة أسوان عن ضبط 60 كجم من الأسماك المملحة (ملوحة اسوانى ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، مع تحرير محضر جنح بقسم شرطة ثان أسوان، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة ، كما أسفرت الحملات بمدينة كوم أمبو عن ضبط 35 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين جنح بقسم شرطة كوم أمبو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات .

متابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية

وفى مجال جهود الترصد الوبائي تم تنفيذ أعمال التقصى الوبائى بمركزى كوم أمبو وإدفو لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية ورصد أى بؤر مرضية والتعامل الفوري معها .

وفى مجال أنشطة الإرشاد البيطرى : تم تنظيم ندوات توعوية عن مرض السعار داخل مدارس مركز أسوان ضمن مبادرة (أسوان بشبابها أجمل) إلى جانب تنفيذ ندوة مماثلة بمركز إدفو بهدف رفع الوعي بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة.