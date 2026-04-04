واصل قطاع الأحوال المدنية، تحت إشراف اللواء محمد علي مدير مباحث الأحوال المدنية، إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في عدد من المحافظات.

المحافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، مطروح، وشمال سيناء، وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 5,223 بطاقة رقم قومي، و22,949 مصدراً مميكناً.

وبناءً على الإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من 4 أبريل 2026. كما واصل القطاع تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر أرقام 15340 لطلبات المواطنين، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية الطلبات وتوصيلها في نفس اليوم، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1,032 بطاقة رقم قومي و174 مصدراً مميكناً.

خدمات ميدانية وإنسانية

كما استمر القطاع في الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بإيفاد مأموريات إلى المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها، شملت 40 حالة إنسانية. وأُجريت مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، لصالح 145 مواطناً ومواطنة.

كما واصل المركز النموذجي استقبال كبار السن وذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم من المصدرات، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ450 مواطناً ومواطنة. وقد لاقت هذه الإجراءات قبولاً واسعاً من المواطنين لما توفره من تيسير وتسهيل في تلقي الخدمات، بما يعكس حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بشكل مميز وفعال.