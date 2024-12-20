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جثة كوم البيجة تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

05:00 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:


عثر الأهالي على جثة عامل، اليوم الجمعة، لشخص مقتول بطلق ناري بقرية كوم البيجة التابعة لأولاد عمرو بمركز قنا، ما أثار حالة من الذعر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع عامل، بطلق ناري بقرية كوم البيجة بقرية أولاد عمرو.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة ع.ج.ا، 50 عاما، مقيم بقرية السمطا بمركز دشنا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

جثة طلق ناري الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا قرية كوم البيجة
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