بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث أسوان إلى 13

أسوان - إيهاب عمران

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أسوان - القاهرة إلى 13 مصابًا، وذلك بعد أن وقع الحادث صباح اليوم.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أمام قرية أبو الريش، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

قائمة أسماء المصابين في الحادث: