لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث أسوان إلى 13

08:27 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي
  • عرض 5 صورة
    حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أسوان - القاهرة إلى 13 مصابًا، وذلك بعد أن وقع الحادث صباح اليوم.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أمام قرية أبو الريش، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

قائمة أسماء المصابين في الحادث:

5

مستشفى أسوان الجامعي حادث تصادم تصادم سيارتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لماذا كافأ محافظ الدقهلية ممرضة وحدة طب الأسرة بـ"البرامون"؟

إعلان

إعلان

زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟