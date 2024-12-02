بالصور.. محافظ أسيوط يطمئن على مستوى الرعاية الطبية في مستشفى الإيمان العام

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة ميدانية في مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى، وذلك في إطار سعيه لتحسين الخدمات الصحية لأهالي المحافظة.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية للمستشفيات العامة والمركزية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

رافق المحافظ خلال الجولة، عيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتور محمد سيد، نائب مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتور محمد رفعت، نائب إداري المستشفى.

وتفقد المحافظ، قسم الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف وأقسام الحالات الحرجة للرجال والسيدات، حيث أطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. كما تحدث مع المترددين على المستشفى والمرافقين لهم، مستفسرًا عن مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للتأكد من رضاهم.

وأشار أبو النصر، إلى متابعته المستمرة للمنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.

كما شدد على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المواطنين، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية.