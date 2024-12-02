تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 869 شاحنة و 116 سيارة.



وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، 433 شاحنة و98 سيارة، وشملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 436 شاحنة و18 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express وعمان، واستقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية دليلة.

كما تداول 2700 طن بضائع و 285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1755 راكبا.