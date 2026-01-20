إعلان

استطلاع: الشبان الأكثر قلقا من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

كتب : مصراوي

05:55 ص 20/01/2026

الذكاء الاصطناعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أظهر استطلاع أجرته شركة "راندستاد" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 4 من كل 5 عمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مهامهم اليومية في مكان العمل مع كون أفراد "الجيل زد" من بين الأكثر قلقا، وذلك في ظل تزايد اعتماد الشركات على روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

قالت شركة راندستاد في تقريرها السنوي، إن الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات "وكيل ذكاء اصطناعي" ارتفعت 1587%، إذ تشير بيانات الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحلان بشكل متزايد محل المعاملات والأدوار منخفضة التعقيد.

وشمل الاستطلاع 27 ألف عامل و1225 من أصحاب العمل، بالإضافة إلى تحليل أكثر من 3 ملايين من إعلانات الوظائف عبر 35 سوقا.

وتتعرض أسواق العمل لضغوط هائلة مع قيام الشركات في أنحاء العالم بتكثيف عمليات خفض الوظائف فضلا عن تراجع معنويات المستهلكين، بعد أن هزّتها حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحركاته الحادة في السياسة الخارجية، والتي وجهت ضربة قوية للنظام العالمي القائم على القواعد.

وبدأت شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي في استبدال وظائف بالأتمتة، في وقت لا تزال فيه معظم الشركات بانتظار عوائد ملموسة من موجة استثمار استثنائية في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن تشكل عالم الأعمال لسنوات مقبلة.

وأظهرت بيانات الاستطلاع، أن نحو نصف العمال الذين شملتهم المقابلات يخشون أن تعود هذه التقنية الناشئة بالفائدة على الشركات أكثر مما تفيد القوى العاملة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الذكاء الاصطناعي تأثير الذكاء الاصطناعي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف التكنولوجيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
رياضة عربية وعالمية

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة