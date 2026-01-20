استطلاع: الشبان الأكثر قلقا من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف



وكالات

أظهر استطلاع أجرته شركة "راندستاد" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 4 من كل 5 عمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مهامهم اليومية في مكان العمل مع كون أفراد "الجيل زد" من بين الأكثر قلقا، وذلك في ظل تزايد اعتماد الشركات على روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

قالت شركة راندستاد في تقريرها السنوي، إن الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات "وكيل ذكاء اصطناعي" ارتفعت 1587%، إذ تشير بيانات الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحلان بشكل متزايد محل المعاملات والأدوار منخفضة التعقيد.

وشمل الاستطلاع 27 ألف عامل و1225 من أصحاب العمل، بالإضافة إلى تحليل أكثر من 3 ملايين من إعلانات الوظائف عبر 35 سوقا.

وتتعرض أسواق العمل لضغوط هائلة مع قيام الشركات في أنحاء العالم بتكثيف عمليات خفض الوظائف فضلا عن تراجع معنويات المستهلكين، بعد أن هزّتها حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحركاته الحادة في السياسة الخارجية، والتي وجهت ضربة قوية للنظام العالمي القائم على القواعد.

وبدأت شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي في استبدال وظائف بالأتمتة، في وقت لا تزال فيه معظم الشركات بانتظار عوائد ملموسة من موجة استثمار استثنائية في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن تشكل عالم الأعمال لسنوات مقبلة.

وأظهرت بيانات الاستطلاع، أن نحو نصف العمال الذين شملتهم المقابلات يخشون أن تعود هذه التقنية الناشئة بالفائدة على الشركات أكثر مما تفيد القوى العاملة، وفقا للغد.