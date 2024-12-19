غلق 3 منشآت وتحرير 37 محضرا في حملة صحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والسياحية في مدن نويبع وطابا وطور سيناء، بهدف ضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الحملة شملت التفتيش على 28 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 37 محضرا، منها 22 محضرا لعدم النظافة، و14 محضرا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط 126 كيلوجراما من الأغذية منتهية الصلاحية، وإعدام 161 كيلوجراما من الأغذية التي تبين تغير خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أشار وكيل الوزارة إلى التوصية بغلق 3 منشآت لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة داخلها.

وأكد الشنهاب استمرار تنفيذ الحملات الصحية بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".