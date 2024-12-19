محافظ بني سويف يتفقد مدرسة ومرفق لبيع السلع التموينية في إهناسيا -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عدداً من المرافق الخدمية في مركز إهناسيا، موجهاً بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.



البداية كانت في مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل، وتفقد المحافظ بعض فصول المدرسة، وتابع جانبا من الشرح العملي للمواد، فضلاً عن متابعته لأعمال أداء التقييمات الأسبوعية للطالبات في المواد الأساسية، مشددًا على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والإلتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس، ومنع الإشغالات بمحيطها، وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.



كما تفقد محافظ بني سويف، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة إهناسيا لمتابعة موقف السلع، ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة

واطمأن المحافظ خلال تجوله داخل فرع الشركة، على موقف السلع الاستراتيجية من السكر، والأرز، وزيوت الطعام، واللحوم، والدواجن المجمدة، وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، في مجال مراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومحتكري السلع الغذائية.