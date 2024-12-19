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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتجارة الأستروكس

01:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024

محاكمة

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ضد متهم لحيازته مخدر الأستروكس بدائرة قسم شرطة بلبيس، بغرض الاتجار فيه، كما ألزمته المصاريف وصادرت المضبوطات.

أصدر الحكم رئيس المحكمة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

وترجع أحداث القضية رقم 4717 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، المقيدة برقم 4914 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضي، وقتئذ أحالت النيابة ح.م.ع، 41 عاما، لمحكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في الأستروكس في بلبيس بالشرقية.

الشرقية تجارة الأستروكس محكمة جنايات الزقازيق
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