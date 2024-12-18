بالصور- استخراج "دبوس طرحة" من صدر طفلة في جراحة بمستشفى بنها التخصصي

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مستشفى بنها التخصصي للأطفال، نجاح فريق طبي في استخراج جسم غريب من صدر طفلة كانت تعاني من كحة مستمرة وعدم القدرة على التنفس، حتى جرى تشخيص الحالة عبر الأشعة وتمكن الفريق من استخراج قطعة من دبوس طرحة.

وكشف بيان من المستشفى اليوم الأربعاء، أن الطفلة حضرت للمستشفى تعاني من كحة مستمرة وعدم القدرة على التنفس، وجرى حجزها بالمستشفى وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين وجود دبوس طرحة على الصدر.

أضاف البيان، أنه على الفور جرى دخول الطفلة غرفة العمليات واستطاع الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد محمد متولي استشاري جراحة الأطفال والدكتور عمرو عبدالملك أخصائي الجراحة وفريق التخدير من استخراج الدبوس وخرجت الطفلة على العناية المركزة تتماثل للشفاء في طريقها للخروج من المستشفى.

وأكد الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى بالتنبيه على سرعة تشخيص مثل هذه الحالات والتعامل الفوري لإنقاذ حياة أطفالنا.