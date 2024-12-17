15 صورة لحريق شارع النبي دانيال في الإسكندرية.. والمعاينة: مخزن أدوات كهربائية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أخمدت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، داخل شقة بعقار في شارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل، ما أسفر عن التهام بعض محتوياتها دون وقوع إصابات.

كشفت المعاينة أن الحريق اندلع في شقة تُستخدم كمخزن للأدوات الكهربائية بالطابق الثالث من العقار المشار إليه، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وتسبب في خسائر مادية دون أي إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يُفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بشقة في العقار رقم 41 بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل.

انتقل ضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العطارين، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يُشار إلى أن شارع النبي دانيال يشهد أعمال تطوير بطول حوالي 750 مترًا، وبتكلفة تبلغ 143 مليون جنيه، حيث يجري التنفيذ على ثلاث مراحل، ويتضمن تجميل واجهات العقارات التراثية.