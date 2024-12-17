3 مصابين في انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية بركة بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية بركة بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة: سعودي.م.ع، 45 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج - ح. سعودي، 12 عامًا، باشتباه نزيف في المخ - محمود.م، 11 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات حول ملابسات الحادث.