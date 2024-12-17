بالصور.. محافظ أسوان يكرم المعلم المثالي لعام 2024

أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المعلم المثالي على مستوى المحافظة لعام 2024، علاء عبد الله مصطفى، أخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة الجعافرة قبلي الإعدادية بدراو، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وأدائه المشرف خلال العام الدراسي.

جاء التكريم بحضور خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين بأسوان، والمهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد اللواء إسماعيل كمال خلال كلمته أن تكريم المعلمين هو تقدير مستحق لدورهم الرائد في بناء الإنسان وتشكيل وعي الطلاب، مشيرًا إلى أنهم صُنّاع الأمل وأساس التنمية في المجتمع. وأضاف أن هذا الدور يُساهم في إعداد جيل مستنير قادر على تحمل المسؤولية في إطار الجمهورية الجديدة التي وضع محاورها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المحافظ على اعتزاز المحافظة وتقديرها لكافة الكيانات النقابية والمجتمعية التي تتعاون مع الجهاز التنفيذي لتحقيق متطلبات المواطنين، مشيرًا إلى الدور البارز لنقابة المعلمين في النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية على أكمل وجه.