رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، تبدأ الامتحانات في 11 يناير المقبل وتنتهي في 23 يناير 2025، على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 2 و4 و5 و9 يناير.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025- بحسب البيان.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.