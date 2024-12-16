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مصرع شخص في تصادم سيارة بموتوسيكل في بني سويف

10:10 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

مصرع شخص في تصادم سيارة بموتوسيكل

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه، إثر تصادم سيارة مع دراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي في مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، ليتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "ياسر. ط. ب"، 32 عامًا، مقيم مركز الفشن. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تصادم سيارة حادث سير بني سويف حوادث الطرق
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