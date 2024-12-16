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إعدام نصف طن أغذية فاسدة في حملة صحية بمطروح (صور)

11:09 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    ضبط وإعدام أغذية فادة في حملة صحية بمطروح ٣_1
  • عرض 3 صورة
    ضبط وإعدام أغذية فادة في حملة صحية بمطروح ١
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كتب - محمد البدري:

أعدمت لجان مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح قرابة نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة، خلال حملة مكثفة على الأسواق في نطاق مركز الضبعة.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه كلف لجانًا من القطاع الوقائي لمراقبة الأغذية، للمرور ومتابعة الأسواق في مدينة الضبعة.

وأسفرت الحملة عن المرور على 17 منشأة غذائية، وإعدام أكثر من 219 كجم من الأغذية الفاسدة لتغير خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام أكثر من 100 لتر من السوائل، وسحب 4 عينات للتحليل.

وجرى تحرير 17 محضر جنح صحية لعدم حمل العاملين شهادات صحية وعدم اتباع قواعد النظافة العامة، والتوصية بغلق منشأتين غذائيتين لعدم توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، وجاري عرض المخالفات على النيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.

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