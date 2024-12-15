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3 مصابين في انقلاب سيارة نصف نقل في الوادي الجديد

09:17 م الأحد 15 ديسمبر 2024

إسعاف

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري وقع اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي إثر حادث مروري.

تبين أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل "جامبو" على طريق "الفرافرة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 1 بجوار محطة الوقود في أول الطريق، ما أسفر عن إصابة كل من منصور أبو الوفا عبد الستار (48 عامًا) ومقيم بالإسكندرية، علي ممدوح حسن (28 عامًا) ومقيم بالإسكندرية، ومصطفى أحمد نوفل (42 عامًا) ومقيم بالإسكندرية.

تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث مروري مركز الفرافرة الوادي الجديد مدير أمن الوادي الجديد إصابة 3 أشخاص
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