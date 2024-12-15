جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية بعد التعديل (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشر "مصراوي" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 – 2025 بعد التعديل الذي أجرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وقد اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الجدول بعد التعديل، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي في 15 يناير 2025، وهي نفس الفترة لامتحانات الصف الثاني الإعدادي. سيتم تقسيم الامتحانات إلى فترتين: صباحية ومسائية، حسب كثافة الطلاب في المدارس.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين.

الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعتين.

الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.