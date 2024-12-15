الجهاز المركزي للتعمير ينتهي من 14 مشروعًا فى الأقصر -صور

الأقصر-محمد محروس:



أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، الإنتهاء من تنفيذ عدد 14 مشروعاً بالأقصر خلال عام 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 324 مليون جنيه، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشملت هذه المشروعات: تطوير المحيط الحيوي لطريق الكباش والمسارات السياحية، و إحلال وتجديد كوبرى الطود وتشمل الأعمال إنشاء مشاية لنقل خطوط المياه وإنارة الكوبرى د، ورفع كفاءة واجهات المنازل بقرية النجوع مركز اسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالأقصر، ورفع كفاءة سوق الخضار ، والسوق الحضرى، وتغطية ترعة رمسيس بمنطقة معبد هابو و رصف الطريق المؤدي لمعبد هابو، وإنشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية و2 استراحة بقرية الحبيل، و إنشاء مظلات جراج بمدينة الأقصر، وتجهيز ساحة تخريد السيارات ورفع كفاءة عدد من المكاتب الادارية، ورفع كفاءة البردورات بشوارع الأقصر ودورات مياه بديوان المحافظة، و تطوير ورفع كفاءة مواقف عربات الحنطور بالأقصر، وإنشاء مبنى خدمات اجتماعية بالبياضية.



كما أنه جارٍ العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 448 مليون جنيه وهى : تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى ، وإنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات ، وإنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقاً بالكورنيش الجديد، و إنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم، وأعمال القطاع الجنوبى تأتى جميعها ضمن أعمال تطوير كورنيش البر الغربى.



وعن المشروعات الجارى تنفيذها، أوضح الجهاز أن عددها 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه، تتضمن: رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت ، وإنشاء حائط ساند على ترعة الضوه بالقرنة، ورصف طريق يربط بين طريق مصر - أسوان الزراعى والطريق الصحراوى الغربى بالقرنة بطول 2 كم ، وإنشاء مبنى المجلس المحلى الشعبى ، و أعمال تجليد قواعد محولات الكهرباء ودهانها من الخارج بالأقصر.



و في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر جارٍ دراسة 3 مشروعات بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيهاً تتضمن تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة إسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقى وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربى .