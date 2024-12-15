مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يتفقد مواقع التراث العالمي بأسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

قام اللواء اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى، بزيارة ميدانية لعدد من المواقع المسجلة ضمن التراث العالمى بنطاق محافظة أسوان، وفقاً لآخر تحديث لمنظمة اليونسكو

وعقب المعاينات الميدانية عقد مستشار رئيس الجمهورية إجتماعاً تنسقياً بمبنى ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

وقال نائب محافظ أسوان، إن الاجتماع ناقش الموقف الحالى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق منطقة التراث العالمى من معابد فيله وحتى معبدى أبو سمبل، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة قطار مدينة أبو سمبل السياحية ، وهي آخر محطة في مسار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وما سيتم حولها من مشروعات سياحية تنموية متكاملة.

وأكد نائب محافظ أسوان، أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمى من أجل الإستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة، وهو الذي يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة وحماية هذه المواقع والبيئة المحيطة بها.

وأشار إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية.