اليوم.. مدبولي يشهد إطلاق المبادرة الوطنية "منحة علماء المستقبل"

كتب : مصراوي

09:00 ص 20/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب– أحمد العش:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".

وتأتي هذه المبادرة الهامة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

مصطفى مدبولي منحة علماء المستقبل

