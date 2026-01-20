اليوم.. مدبولي يشهد إطلاق المبادرة الوطنية "منحة علماء المستقبل"

كتب– أحمد العش:



يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل".



وتأتي هذه المبادرة الهامة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.



اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل المشاركين في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية



بيان حكومي بشأن خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين



