

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية، عبر الدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وسط انتشار واسع في مخيم بلاطة.

وداهم جيش الاحتلال منزلًا داخل مخيم بلاطة، وسط عمليات تخريب وتمشيط واسعة تعرّض لها المنزل، قبل أن ينسحب دون رصد حالات اعتقال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان خلال مداهمة عدة منازل في مناطق الجبل الشمالي وشارع فيصل ومخيم العين.

فيما اعتقل جيش الاحتلال 11 فلسطينيًا في جنين خلال حملة مداهمات واسعة داخل بلدة برقين جنوب المدينة، عقب اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط انتشار عسكري مكثف.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوة راجلة إسرائيلية وسط مدينة جنين، وانتشرت في المنطقة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت، وبلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأشارت إلى إخضاع المعتقلين لتحقيق ميداني في ساحة المهد، بالإضافة إلى إصابة مواطنين برضوض وجروح جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، وأعاقت حركة الدخول والخروج، خاصةً للمغادرين من المدينة، فيما تواصل إغلاق حاجز عطارة بشكل شبه يومي حتى الساعة التاسعة صباحًا، وفقا للغد.