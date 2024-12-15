فاكهة الملوك ورمز الرومانسية.. الفراولة تزين حقول البحيرة وتغزو الأسواق العالمية -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

على مدار الأعوام القليلة الماضية تحولت محافظة البحيرة إلى واحدة من أهم مناطق زراعة الفراولة، وباتت مركزًا هامًا لتصدير هذا المنتج المميز الذى تحتل به مصر المركز الأول عالميًا بين الدول المصدرة سواء في الثمار الطازجة أو المجمدة.

وتوفر زراعة الفراولة العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، يقول رامي محمد - مورد فراولة : " تمر الفراولة بعدة مراحل حتى تصل إلى صورتها النهائية الجاهزة للتصدير، حيث تجمع يدويا من داخل الحقول، ثم تمر بمرحلة فرز وتصنيف مبدئي، عقب ذلك تورد إلى محطات التصدير وهناك يعاد فرزها بدقة أكبر وتصنف وفقًا لدرجة نضوجها وأحجامها، ثم تعبأ وتبرد وتغلف وفقًا لخطوات ومعايير صارمة تمهيدًا لشحنها وتصديرها، كل هذه المراحل توفر العديد من فرص العمل سواء من خلال العمالة المباشرة أو الخدمات غير المباشرة كالنقل وخلافه".

ورغم تربع الفراولة المصرية على عرش الأسواق العالمية إلا أنها تواجه هذا العام منافسة شرسة من الدول المنتجة الأخرى.

ويقول أحمد أغا - مزارع: " الحمد لله أرضنا بتنتج أحسن فراولة ولها سمعة عالمية، لكن السنة دي بدأت بعض المشكلات تظهر وأثرت علينا في ظل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى".

ويوضح أغا: "هناك العديد من الدول المنتجة، وهذا العام استخدمت أصنافا مبكرة وبالتالي سبقتنا في النزول بمنتجها إلى الأسواق هذا العام، وهو ما أعطاها ميزة تنافسية وأثر ذلك على سعر الفراولة المصرية بالخارج عندما بدأت موسمها لتشبع السوق، ووجود عرض أكثر من الطلب".

ويضيف أغا: " الفراولة أصبحت ثروة قومية ومحتاجين مزيد من الدعم في موضوع الشحن لأن شحن الطيران بيتكلف علينا كتير جدا، بخلاف دولة زي المغرب مثلًا في خطوط نقل بحري بينها وبين أسبانيا بتوصل لأوروبا بتكلفة شحن أقل بكتير وده بيديها ميزة تنافسية".

وتابع: "التكلفة على الفلاح كبيرة جدا، الفدان تكلفة زراعته تصل لأكثر من 500 ألف جنيه، شتلات وبلاستيك وخراطيم وخلافة، والعامل الواحد يوميته من 220 إلى 250 جنيه، في 5 ساعات عمل، وعلشان نلم المصاريف دي كلها لازم المصدر يلم مننا الفراولة بسعر كويس، وده طبعا مرتبط بالسعر اللي بيبيع بيه في الخارج".

وكان تقرير لـ وزارة الزراعة، كشف أن إجمالى إنتاج الفراولة في مصر بلغ حوالي 688 ألف طن، منها 300 ألف طن من الفراولة المجمدة، بعائد تصديري قدره 335.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تصدير 42 ألف طن من الفراولة الطازجة بعائد بلغ 43.7 مليون دولار، ووصل حجم صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية 2024 وحتى أغسطس إلى 21.2 ألف طن.