ضبط عامل توصيل لاتهامه بملاحقة ومعاكسة سيدة حتى منزلها بالإسماعيلية

كتب : عاطف مراد

10:41 م 15/04/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بملاحقتها وتتبعها ومعاكستها بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل ملاحقة سيدة حتى منزلها بالإسماعيلية

بالفحص، تبين أن القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، حيث قررت أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وأثناء عودتها إلى منزلها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بملاحقتها ومحاولة معاكستها وطلب رقم هاتفها المحمول حتى وصولها إلى منزلها، فقامت بتصويره فانصرف من المكان.

ضبط المتهم بعد تحديد هويته

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل توصيل طلبات وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"
زووم

جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"
أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
علاقات

أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
علاقات

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
حوادث وقضايا

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها

