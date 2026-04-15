كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بملاحقتها وتتبعها ومعاكستها بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل ملاحقة سيدة حتى منزلها بالإسماعيلية

بالفحص، تبين أن القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، حيث قررت أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، وأثناء عودتها إلى منزلها، فوجئت بقيام أحد الأشخاص بملاحقتها ومحاولة معاكستها وطلب رقم هاتفها المحمول حتى وصولها إلى منزلها، فقامت بتصويره فانصرف من المكان.

ضبط المتهم بعد تحديد هويته

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل توصيل طلبات وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.