إعلان

أكسيوس: واشنطن لم تطلب من إسرائيل وقف النار في لبنان

كتب : وكالات

10:43 م 15/04/2026

حرب إسرائيل على لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أنه ليس ذلك جزءا من المفاوضات مع إيران.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية كجزء من اتفاق بين إسرائيل ولبنان.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إسرائيل لم توافق رسمياً على هدنة مع لبنان حتى الآن.

وأشار المسؤولان الأمريكيان، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدماً في المحادثات التي جرت بشأن اتفاق إطاري محتمل لإنهاء الحرب.

وبحسب "أكسيوس" يعمل الطرفان الأمريكي والإيراني، بمساعدة وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، على تضييق الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

وذكر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على جهود الوساطة إنه من المرجح عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في الأيام المقبلة قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، لكن لم يتم تحديد موعد لها بعد.

لبنان وإسرائيل قصف لبنان حرب لبنان حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

