انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في منفلوط اليوم لإجراء أعمال صيانة

انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في منفلوط اليوم لإجراء أع

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن 3 قرى لمدة 7 ساعات متواصلة، وذلك لإجراء أعمال صيانة.

وأوضحت رئاسة مركز منفلوط، أن الانقطاع سيشمل مغذى قرية الحواتكة بناءً على إشعار من هندسة كهرباء منفلوط، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل قرى المندرة، عزبة عبد المولى، وعزبة محمد حسانين.