لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في منفلوط اليوم لإجراء أعمال صيانة

10:06 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في منفلوط اليوم لإجراء أع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عن انقطاع التيار الكهربائي عن 3 قرى لمدة 7 ساعات متواصلة، وذلك لإجراء أعمال صيانة.

وأوضحت رئاسة مركز منفلوط، أن الانقطاع سيشمل مغذى قرية الحواتكة بناءً على إشعار من هندسة كهرباء منفلوط، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل قرى المندرة، عزبة عبد المولى، وعزبة محمد حسانين.

محافظة أسيوط انقطاع التيار الكهربائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ جنوب سيناء يحضر مؤتمرًا دوليًا يناقش تحديات التنمية العمرانية -صور

إعلان

إعلان